Rudy Zerbi e Gerry Scotti a Verissimo

Condividi

Sabato 5 giugno nuovo appuntamento con Verissimo - Le storie, in onda su Canale 5 e in contemporanea in streaming sul portale Mediaset Infinity. Tra le interviste che andranno in onda, anche il racconto di Rudy Zerbi e Gerry Scotti.



I due conduttori parleranno della loro amicizia, della loro avventura come giurati di Tu sì que vales, e faranno sorridere grazie alla simpatia che li contraddistingue. Le loro storie, infatti, pur essendo molto diverse, hanno anche tanti punti in comune, come gli studi in giurisprudenza e la grande passione per il mondo della radio e della televisione.



A farli incontrare, invece, sul piccolo schermo, è stata Maria De Filippi, come racconteranno ospiti a Verissimo.