Riccardo Marcuzzo, la prima foto con Ella Ayalon

Condividi

Sembrano trovare conferma le voci circolate nei giorni scorsi secondo cui Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, avrebbe una storia con la bellissima modella Ella Ayalon.



A pubblicare la prima foto di coppia la modella sul suo profilo Instagram, la storia è stata poi condivisa anche da Marcuzzo. Ella aveva scritto a corredo di un selfie con Riki: "Già mi manchi".



A parlare per il primo di una storia tra i due è stato il settimanale Chi. Riki, ex allievo di Amici, avrebbe conosciuto la modella grazie al video della sua canzone Balla con me, di cui Ella è protagonista insieme a Riki e al ballerino Andreas Muller.



Già qualche tempo fa il cantante aveva detto al Corriere della sera: "Sto da due anni e mezzo con la stessa ragazza, è una ragazza normalissima, non la conosce nessuno. Ed è proprio brava con me. Ho ancora paura della convivenza, ma abbiamo passato assieme il lockdown, diciamo che è stata una buona prova". E secondo Chi, i due avrebbero fatto di recente anche il passo della convivenza.