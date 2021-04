Raoul Bova: “Anche i papà sbagliano, non siamo infallibili”

"Tutti vorremmo apparire infallibili agli occhi dei figli, non contraddirci mai, ma poi ci pensa la vita a farti vedere le cose in modo diverso".si racconta in un'intervista al Corriere della Sera, in cui parla della sua famiglia e della sua nuova avventura televisiva come protagonista della serie Buongiorno mamma, su Canale 5, di cui a Verissimo è stata mostrata un'anteprima "Guido, il mio personaggio, mi piace. Nelle fiction si racconta la perfezione, qui viene fuori sì un super papà ma che sbaglia anche. I figli lo aiuteranno a crescere", dice Bova al quotidiano. E parlando della sua famiglia allargata: "Ti trovi in una condizione che è l’opposto di quello che avresti pensato e ci sei perché hai deciso di fare la cosa giusta. Per mantenere una tua integrità morale devi essere sincero, anche con i figli, e quindi prendere le giuste scelte. Al contempo devi dimostrare di essere la persona di sempre".Un equilibrio difficile che lui ha dovuto trovare dopo la separazione dall'ex moglie Chiara Giordano, con cui ha due figli maschi Alessandro (2000) e Francesco (2001) e la relazione con la compagna Rocío Morales, con cui ha due figlie Luna (2015) e Alma (2018).L'attore ha parlato anche del recente scherzo de Le Iene in cui si ritrovava all'improvviso nonno. "Mi sono sentito da una parte un padre degenere per non aver capito prima quello che stava vivendo mio figlio, poi ero preoccupato, non sapevo come avrebbe gestito un neonato", ha detto al quotidiano.Ma, come aveva affermato anche ospite a Verissimo , non è spaventato dall'eventualità di diventare nonno. "Succederà e spero anche presto. L’importante è che mio figlio abbia la coscienza di diventare padre".