Meghan Markle, le prime parole dopo il parto

, dopo aver dato alla luce la sua secondogenita , avuta lo scorso 4 giugno con il, ha parlato per la prima volta dalla nascita della piccola rilasciando un breve comunicato pubblicato sul sito della Archewell Foundation, la fondazione istituita insieme al marito.La duchessa di Sussex, che con Harry è in congedo parentale , ringraziando i lettori del suo libro per bambini, pubblicato lo scorso 8 giugno, e dedicato al marito e al primogenito Archie, ha dichiarato: "Anche se questo racconto è iniziato come una lettera d'amore a mio marito e a mio figlio, sono felice nel constatare che i suoi temi universali di amore, rappresentanza e inclusione coinvolgano le comunità di tutto il mondo. In molti modi, la ricerca di un mondo più compassionevole ed equo nasce da questi valori fondamentali"., che con il suo libro è al primo posto nella calssifica dei bestseller del New York Times nella categoria dei libri illustrati per bambini, ha poi concluso: "Allo stesso modo,- basato sulle relazioni, l'emozione e la morbidezza -ritengo significhi modellare. Grazie per avermi supportato in questo progetto speciale".Dopo le polemiche sul nome Lilibet dato alla piccola, non è ancora chiaro se i duchi di Sussex battezzeranno la figlia nel Regno Unito o negli Stati Uniti; tuttavia, secondo quanto si apprende da Entertainment Tonight , pare che la coppia abbia giàsul gruppo Whatsapp della: "Meghan e Harry hanno inviato una foto della figlia attraverso una chat ad alcuni membri della royal family", si legge nel report di Entertainment Tonight.Il libro della duchessa di Sussex, illustrato da Christian Robinson, include anche unalla stessa. L'illustrazione finale del libro, infatti, ispirata alla vita dei duchi di Sussex in California, mostra il principe Harry in un giardino, seduto su una panchina con il primogenito Archie. In piedi accanto a lui la moglie Meghan, che indossa un cappello da sole e un paio di jeans, con in braccio la sua secondogenita. Nel disegno appaiono anche i due cani di famiglia: un beagle di nome Guy e Pula, un labrador nero.