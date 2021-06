Lorenzo Jovanotti si vaccina contro il Covid

Da "ragazzo fortunato" a "ragazzo vaccinato".si vaccina contro il Covid-19 e, a corredo di una foto in cui riceve la sua dose, scrive proprio il verso della sua celebre canzone, modificandolo per l'occasione.Lo scatto è stato postato su Facebook dal cantautore. Su Instagram invece la moglie Francesca Valiani posta nelle storie il video del momento e fa sapere di essersi vaccinata anche lei. Sono diversi i personaggi famosi che nelle ultime settimane hanno voluto condividere il momento del vaccino.Di recente ancheha ricevuto la prima dose e postando una foto ha scritto: "Il primo passo verso una vita normale". ha postato uno scatto , scrivendo: "Finalmente anch’io mi sono vaccinato". "Viva la vita", aveva scritto invece. "Ragazza vaccinata" anche, che condividendo un'immagine sui social aveva scritto: "Una tappa fondamentale per tornare alla vita di sempre".