Katie Holmes, gli auguri alla figlia Suri

, che da qualche mese vive una relazione con lo chef newyorchese di origini italiane, 33 anni, a marzo del 2020 aveva parlato del suoin un'intervista a InStyle Magazine : "La amo così tanto. Il mio obiettivo principale è sempre stato quello di coltivare la sua individualità. Per assicurarmi che sia al 100% se stessa, forte, sicura di sé, capace e consapevole. È venuta fuori molto forte, ha sempre avuto una forte personalità. Sceglierà un'attività, si romperà le ossa fin quando non sarà davvero brava e poi dirà 'Ok, adesso provo un'altra cosa'. È molto concentrata e una gran lavoratrice".L'attrice aveva ricordato anche ilcon la figlia dopo il divorzio da Tom Cruise: "In quel periodo avevamo davvero tanti riflettori addosso, ma tante persone che non conoscevo ci hanno aiutate e siamo poi diventati amici; questo è il bello di questa città".Infine, a proposito dell'che ha ricevuto Suri, soprattutto nei primi anni di vita,aveva dichiarato: "Siamo state davvero pedinate quando era piccola. Per portarla fuori andavo al parco alle 6 del mattino, per non farci vedere dai fotografi. Ma c'è un video di quando aveva 2 anni; la sto tenendo in braccio e lei inizia a salutare le telecamere. Devo dire che è piuttosto speciale".