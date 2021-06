Kate Middleton presenta il suo nuovo progetto per i bimbi

, in un altro video pubblicato su Instagram, intitolato Ten Years In The Making, ha poi ripercorso la sua, spiegando, a corredo delle immagini, di essersi confrontata nel corso degli anni con insegnanti, genitori, e con esperti impegnati a risolvere le problematiche sociali e relative alla salute mentale dei bambini, le cui origini, secondo la duchessa di Cambridge, vanno ricercate proprio nei primi anni di vita di un individuo., in occasione della recente permanenza in Cornovaglia del presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden e della moglie, per presenziare al G7, aveva fatto visita con la first lady alla scuola Connor Downs Academy, conducendo insieme , affiancate da esperti del settore, unfocalizzato proprio sull'importanza dell'e incontrando anche alcuni allievi della scuola.La first lady aveva condiviso su Instagram alcuni scatti della visita alla scuola con, dedicandole parole di stima e affetto: "Grazie alla duchessa di Cambridge per avermi affiancato oggi per discutere di un problema così vicino ai nostri cuori e alle nostre menti, come quello relativo alla cura e all'educazione della prima infanzia. C'era così tanto di cui parlare, e avremmo potuto andare avanti per ore!"