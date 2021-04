Hilary Duff racconta il suoe spiega perché ha voluto attorno i suoi figli, protagonisti della bellissima foto in cui dà alla luce il suo terzo figlio in acqua circondata dall'amore della sua famiglia.L'attrice ne parla nel podcast The Informed Pregnancy, intervistata dal dottore Elliot Berlin. E rivela che, in realtà, la sua seconda figliaè entrata appena è nata la sorellina. Invece il suo primogenito, di nove anni, ha assistito agli ultimi momenti del parto. "Lui è entrato proprio mentre stava nascendo, avrebbe voluto esserci prima, ma il terzo parto è stato davvero veloce", ha detto Hilary Duff."Per me la sua presenza è stata importante perché sono aperta e onesta con lui su quanto siano forti le donne e su come sia il parto. Lui sa tutto sui periodi e per me è importante normalizzare con lui questi argomenti per tutte le donne che saranno nella sua vita", ha aggiunto l'attrice."Un bambino di nove anni potrebbe pensare che gli uomini sono più forti perché hanno più muscoli. Invece è importante che capisca che la forza può provenire da luoghi diversi, oltre che dai muscoli", ha detto Duff.è il figlio che Hilary Duff ha avuto con Mike Comrie nel 2012. Attualmente l'attrice è legata sentimentalmente a Matthew Koma dal 2015, insieme hanno due figlie, nata il 25 ottobre 2018, e, nata lo scorso 27 marzo.