Harry e Meghan rinunciano al baby shower

Il, in attesa della loro seconda figlia , che dovrebbe venire alla luce in estate, non avrebbero intenzione di celebrare ilper la nascitura, per promuovere, invece, una delle loro molte cause di beneficenza.Una fonte vicina alla coppia ha riferito a Us Weekly: "in questo momento.. I duchi di Sussex sono stati così coinvolti nelle questioni umanitarie, ed entrambi ritengono che il loro tempo e le loro risorse possano essere utilizzati per uno scopo migliore".Se così fosse, la decisione dei duchi di Sussex appare in linea con quelle adottate dalla coppia in altri recenti eventi importanti, quali la festa della mamma e il secondo compleanno del primogenito, in occasione delle quali la coppia aveva lanciato un appello alle persone a fareLa fonte ha poi aggiunto che Meghan Markle "ha il sostegno dei suoi amici e, soprattutto, di suo marito. Harry è il partner ideale, si prende cura di Archie e lavora per provvedere alla sua famiglia"., a febbraio del, incinta di sette mesi di, aveva invece organizzato a New York, grazie all'amica, un fastosoda 200.000 dollari, nella suite dell'attico dell'hotel The Mark, al quale avevano preso parte i suoi più cari amici, tra i quali la giornalista, l'avvocata, moglie di George Clooney, e la stylist e wedding planner. All'epoca alcune fonti vicine a Meghan Markle avevano spiegato a Vanity Fair la scelta della duchessa: "In quanto americana, Meghan era molto eccitata all'idea di organizzare un baby shower per Archie. Penso che si sarebbe sentita persa se non lo avesse fatto. È stato un momento così divertente per lei, con i suoi più cari amici che ama".