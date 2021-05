Giorgia Palmas e Filippo Magnini, dal primo incontro al matrimonio

Il 12 maggio 2021hanno realizzato il loro sogno. Si sono sposati dopo aver rimandato il loro matrimonio per due volte. La proposta era arrivata tra il 24 e il 25 dicembre 2019. L'intenzione era di sposarsi poco dopo: già a marzo 2020 in Sardegna. Ma hanno dovuto ripensare i piani a causa della pandemia.La seconda data era il 5 dicembre, ma anche questa è saltata sempre a causa del Covid, come avevano raccontato ospiti a Verissimo. Nel frattempo nelle loro vite è arrivata Mia, la loro figlia è nata il 25 settembre 2020. E ora, finalmente, hanno potuto celebrare anche il matrimonio."Abbiamo detto sì. C’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti. Ora siamo felici, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l’ora", hanno scritto su Instagram, dando la notizia.