Giorgia Palmas e Filippo Magnini, le dediche dopo il matrimonio

A poche ore da sì, Giorgia Palmas e Filippo Magnini condividono le emozioni del giorno del loro matrimonio, celebrato il 12 maggio. "E dire che tre anni fa era iniziato tutto proprio qui, davanti al Duomo, con un bacio nel cuore della notte. La felicità è un dono. L’amore vero il regalo della vita. Ti Amo, sono tanto fortunata", ha scritto Giorgia Palmas, pubblicando una foto in cui Magnini tiene in braccio la sua sposa.



"Ancora frastornato da mille emozioni, fermiamoci adesso", ha scritto invece il nuotatore. La coppia ha anche pubblicato delle storie su Instagram in cui si chiamano teneramente "marito" e "moglie", e la showgirl mostra la fede al dito.