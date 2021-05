Francesca Rocco e Giovanni Masiero, la nuova vita in quattro

Ad annunciare la nascita diera stata la stessacon un post su Instagram: "06.05.2021 ore 15:30 è nata la nostra piccola Beatrice Masiero", aveva scritto l'influencer a corredo di una dolcissima foto con il marito e la loro secondogenita. Anche il neopapà aveva condiviso la sua gioia su Instagram: "Ora siamo in quattro. Che team! Ciao Beatrice, benvenuta!", aveva scritto a corredo di uno scatto della piccola e di una tenera foto con la moglie e la nuova arrivata., che aveva poi condiviso un altro dolce scatto con la piccola, di recente aveva festeggiato il quinto anniversario dicon il marito, che aveva conosciuto nel 2014nella Casa del Grande Fratello, dedicandoglisu Instagram: "Cinque anni fa, a quest'ora, iniziavo a prepararmi per pronunciare il sì più importante della mia vita. Sono già passati 5 anni, ma se chiudo gli occhi sono ancora lì mentre, trepidante ed emozionata, attraverso la navata della chiesa per arrivare da te e unirci per la vita".L'influencer ha condiviso spesso con i propri follower i momenti più intensi della sua seconda gravidanza . Ad aprile, pubblicando una foto del bellissimo pancione , Francesca aveva dato il via al countdown: "Nono mese. Inizia il countdown. -19 giorni. Pesantezza, stanchezza, notti insonni, paure, consapevolezze... però giuro di non essermi mai vista così bella prima d'ora (eccetto quando aspettavo Ginevra)".aveva annunciato la sua seconda gravidanza su Instagram lo scorso dicembre: "Oggi ci sentiamo già in quattro e non vediamo l'ora di intraprendere questo nuovo viaggio che ci aspetta, però questa volta con un'aiutante speciale, la piccola Ginevra. Posso dire che la vita è meravigliosa", aveva scritto l'influencer a corredo dello scatto di un romantico bacio con il marito, che aveva poi voluto condividere con i fan tutta la sua gioia con un post su Instagram in cui aveva scritto: "La felicità è reale solo quando è condivisa. La famiglia si allarga!"