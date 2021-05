Francesca Fioretti ospite a Verissimo

Condividi

Sabato 15 maggio torna l'appuntamento con Verissimo, in onda su Canale 5 e in contemporanea in streaming sul portale Mediaset Play Infinity. Tra i tanti ospiti, Francesca Fioretti. La modella e attrice, dopo anni di silenzio, per la prima volta a Verissimo parlerà della sua rinascita.



Nata nel 1985 a Caserta, Fioretti diventa nota al pubblico dopo la sua partecipazione al Grande Fratello dove arriva in semifinale. Nel 2013 si lega sentimentalmente al calciatore Davide Astori e nel 2016 nasce la loro figlia Vittoria.



A marzo del 2018, Astori muore, per un arresto cardiaco, in un albergo a Udine, dove si trovava con la sua squadra, la Fiorentina. Nel suo libro Io sono più amore, di cui parlerà a Verissimo, Francesca Fioretti racconta la sua rinascita.