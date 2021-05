I finalisti di Amici ospiti a Verissimo

Sabato 15 maggio torna l'appuntamento con Verissimo, in onda sue in contemporanea in streaming sul portale. Tra i tanti ospiti, i cinque finalisti di Amici di Maria De Filippi. I cantantie i ballerinisi racconteranno a Silvia Toffanin, tra le emozioni della finale e quelle di un percorso arrivato ormai alla fine.Sangiovanni, il cui nome vero èha 18 anni ed è nato a Vicenza. Durante il suo percorso ad Amici aveva detto: "Sono sempre stato inadatto a qualsiasi tipo di contesto esistente in questo pianeta. Qui, per la prima volta, mi sono sentito compreso"., all'anagrafe, è originario di Vico Equense (Napoli). All'interno della scuola ha fatto parlare di sé oltre che per il suo talento anche per la storia d'amore con la ballerina Martina Miliddi , in arte Deddy, è un cantante torinese di 19 anni. Nella scuola di Amici ha trovato l'amore accanto alla ballerina Rosa Di Grazia . Oltre i tre cantanti, in finale anche i ballerini Giulia e Alessandro.Nata a Roma,nel programma si è avvicinata al cantante Sangiovanni. Alessandro Cavallo è originario di Brindisi, ha 21 anni e ha la passione per la danza da quando aveva soli 3 anni.