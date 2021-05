Ferragnez, la foto di famiglia con Leone, Vittoria e Matilda

condividono su Instagram una foto di famiglia in cui si baciano mentre tengono in braccio ie il loro cane Matilda. "La squadra al completo", chiosa il rapper.La coppia ha da poco annunciato che nel 2022 si trasferiranno nella loro prima casa , un appartamento in un palazzo in costruzione a Milano dove andranno a vivere appena verrà ultimato. Il 6 maggio l'influencer ha invece ricordato il quarto anniversario della proposta di matrimonio di Fedez all'Arena di Verona, quando chiese a Chiara di sposarlo durante in suo concerto dopo averle dedicato Favorisca i sentimenti. Nel video qui sotto, i momenti più importanti della loro relazione.