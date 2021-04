Enula canta "Con(torta)"

"Io non voglio scapole, io voglio ali". Enula Bareggi canta a Verissimo il suo inedito Con(torta). Scritto durante la quarantena, come ha spiegato la stessa cantante a Silvia Toffanin."È una canzone molto importante per me perché c'è molto di me. L'ho scritta in quarantena, ero chiusa, guardando dalla finestra ho visto gli uccelli volare e ho proprio pensato voglio delle ali", ha raccontato Enula. La cantante, nel corso dell'intervista, ha parlato del suo percorso ad Amici: "Sarò eternamente grata per questa esperienza. È stato bellissimo, porterò tutto con me". ha ringraziato i suoi insegnanti,, anche loro ospiti a Verissimo. "Volevo ringraziarvi perché avete creduto in me, mi avete notata, soprattutto Rudy in un primo momento", ha detto Enula.