Emma Marrone, tutte le volte che è stata ospite a Verissimo

A Verissimo - Le storie di sabato 19 giugno il racconto di Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Ma non è la prima volta che Emma è ospite a Verissimo. Nel 2019 aveva parlato della sua lotta contro il tumore all'utero e alle ovaie per cui si è dovuta fermare per qualche mese.



Nel 2018 aveva parlato della sua famiglia a cui è legatissima. Nel 2016 aveva raccontato la forza di sua mamma: "Mia madre è una donna fortissima, forse questo aspetto del carattere l'ho preso da lei. Ci pieghiamo ma non ci spezziamo".



Nel 2014, dal treno, aveva parlato della passione per il suo lavoro. E nel 2011 dell'amicizia, già allora fortissima, con Alessandra Amoroso. Nel video sopra, tutte le volte in cui Emma Marrone è stata ospite a Verissimo