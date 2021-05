Francesca Fioretti, la forza di una mamma

Sempre nelaveva iniziato un'intensa storia d'amore con il calciatore, coronata il 18 febbraio deldalla nascita della figliail 4 marzo, a soli 31 anni, mentre si trovava in ritiro con la squadra in un albergo a Udine, a causa di un arresto cardiaco.Il tribunale di Firenze di recente ha condannato il professor Giorgio Galanti a un anno di reclusione (pena sospesa), nel processo con rito abbreviato per la morte del capitano della Fiorentina. Galanti, unico imputato, era accusato di omicidio colposo per due certificati di idoneità rilasciati al giocatore quando era direttore sanitario di Medicina dello sport dell'Azienda ospedaliera universitaria di Careggi."Sono molto felice e orgogliosa che finalmente sia stata fatta giustizia a Davide, anche se sono molto dispiaciuta perché a oggi lui poteva essere qui con noi. Spero vivamente che questa sentenza possa servire in futuro a salvare anche una sola vita umana ", aveva commentato la sentenza Francesca Fioretti.L'attrice ha deciso di affidare la sua storia alle pagine del suo libro, uscito lo scorso 6 maggio. Francesca, parlando del libro, di recente aveva condiviso le sue emozioni in un toccante post su Instagram: "Ho pensato spesso di scrivere la mia storia, la nostra storia. Tutte le volte ho pensato anche che non avrei saputo da dove iniziare, come andare avanti, come finire. Non è solo perché le cose da dire non sono riducibili a un libro, né lo saranno mai, ma perché il modo, il verso, mi appariva sempre qualcosa di irraggiungibile".L'attrice aveva poi parlato della: "Poi ho capito che non dovevo trovare un modo, che ne avrei comunque tentati molti. Che scrivere è come fare tutte le cose che ogni giorno, per urgenza, necessità, amore e desiderio, ho imparato a fare, da sola, per me stessa, per Vittoria. Questo libro sarà tante cose, forse non riuscirà a esserne fino in fondo solo una. Raccoglierà, raccoglierà la mia consapevolezza. Sarà un modo per vivere ancora una volta il distacco, per provare a liberarmi, per andare di nuovo a capo, e stare immobile, a contatto con".ha concluso il post con un: "Sarà un modo per rendere giustizia a questa vita a cui chiedo tutto ancora con caparbietà, per trovare un posto al mio immenso amore. Scrivo questo libro per tre persone e due sole ragioni: per Vittoria, per Davide, per me. Per non dimenticare mai nulla. Per. Questa è la mia storia, questa è la stanza dove vi chiedo di sedervi e, nel silenzio, aiutarmi a raccontarla. Io sono più amore, il mio libro".