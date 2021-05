Beatrice Valli e Marco Fantini, il primo compleanno della figlia Azzurra

ha compiutoe mammae papàle hanno organizzato una bellissima festa in famiglia. La mamma, condividendo un post con le foto della festa di compleanno, ha pubblicato anche la lettera che il primogenitoha scritto per la sua sorellina: "Azzurra con quegli occhi azzurri fai innamorare le persone di te. E con quel cammino divertente fai ridere più di tutti. E con quei piedini cicciottelli fai venire la bellezza in tutto il mondo"."Questa è una lettera che Alle ha scritto stamattina a scuola per Azzurra, ho pianto per mezz’ora quando l’ho letta ma rappresenta in pieno ciò che Azzurra significa per noi, un qualcosa di speciale, unico e magico. Ancora tanti auguri Azzurra", ha scritto Valli che ha condiviso anche una serie di foto che mostrano la crescita della piccolina in questo anno."La mamma e il papà ti amano tanto, buon primo compleanno amore mio", ha scritto l'influencer a corredo. Papà Marco Fantini ha pubblicato invece un video dei momenti più belli vissuti in questo anno in cinque. "Un anno è volato via. Sei entrata nelle nostre vite e l’hai riempita di amore e sorrisi", ha scritto il modello.Azzurra è nata il 13 maggio 2020. È la seconda figlia di Marco Fantini e Beatrice Valli, già genitori di Bianca, mentre l'influencer è già mamma anche di Alessandro, avuto da una precedente relazione. Valli e Fantini si sarebbero dovuti sposare nel 2020, ma hanno rimandato le nozze a causa della pandemia. Di recente, l'influencer ha detto nelle storie su Instagram che si sposeranno probabilmente a maggio del 2022.