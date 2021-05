Tanti auguri a Valeria Marini

, il cui nome completo è Valeria Virginia Laura Marini, è nata a Roma ilda mamma , 83 anni, e6 anni fa all'età di 82 anni. Lo scorso 19 marzo, in occasione della festa del papà, la showgirl lo aveva ricordato su Instagram, condividendo una sua foto da piccola con lui , a corredo della quale aveva scritto: "Auguri papà Mario. Il mio e nostro angelo. Per sempre".La showgirl da bambina si era trasferita a Cagliari con la madre, con la quale era poi tornata a Roma da adolescente. Nella Capitale Valeria Marini aveva frequentato il liceo classico, cominciando parallelamente a lavorare anche in TV: "Da piccola sognavo di fare la veterinaria, e poi dai 14 anni ho iniziato a sognare il mondo dello spettacolo. Mi piaceva la moda, il palcoscenico, e mi piaceva tanto anche il teatro", con queste parole si era raccontata la showgirl a Verissimo.Valeria durante gli anni del liceo aveva iniziato a lavorare come, con lo pseudonimo Lolly, e all'inizio degli anni '90 aveva partecipato al concorso Una ragazza per il cinema, nel quale si era classificata al terzo posto, ottenendo in seguito alcuni ruoli in vari film, tra i quali Crack e Un orso chiamato Arturo. NelValeria Marini aveva esordito in, recitando nella commedia di Neil Simon I ragazzi irresistibili, nella quale aveva interpretato il ruolo di una cameriera ingenua e un po' svampita., dopo aver partecipato nelal programma Luna di miele, era stata notata da Pier Francesco Pingitore, che nello stesso anno l'aveva scelta per ricoprire un ruolo nel suo film Gole ruggenti. Valeria Marini nel, proprio grazie al regista, era diventata la, e aveva esordito con la compagnia nel varietà Saluti e baci. Nello stesso anno la showgirl aveva condotto con Gerry Scotti il programma La grande sfida, su Canale 5, e aveva recitato nel film Abbronzatissimi 2 - un anno dopo.NelValeria Marini era stata una delle protagoniste dello show Bucce di banana, e aveva condotto con Alba Parietti il programma sui mondiali di calcio dal titolo Serata mondiale. Nel, oltre che primadonna del varietà Champagne, in onda su Canale 5, Valeria era stata è tra le interpreti della miniserie televisiva Sorellina e il principe del sogno. Nella showgirl era stata una delle protagoniste dello show di Canale 5 Rose rosse, e aveva recitato nel film Bambola, del regista spagnolo Juan José Bigas Luna.NelValeria Marini era stata protagonista di due iconici calendari, replicando l'esperienza nelquando era stata fotografata da David LaChapelle, e nelanno in cui aveva posato per il mensile Maxim. NelValeria Marini aveva condotto il Festival di Sanremo con Mike Bongiorno e Piero Chiambretti, e l'anno successivo era stata protagonista con Alberto Sordi del film Incontri proibiti, ultimo film diretto dallo stesso attore.Sempre nel, Valeria Marini aveva recitato nella serie tv Pepe Carvalho, andato in onda in Italia, Francia e Spagna, e della miniserie televisiva di Canale 5 Il settimo papiro. NelValeria aveva condotto con Pippo Baudo il programma di Canale 5 La canzone del secolo, e aveva affiancato Daniele Piombi nella conduzione del Premio Barocco. Dopo aver recitato in alcuni film in Spagna, Valeria Marini nelera tornata a vestire i panni di primadonna del Bagaglino nel varietà di Canale 5 Barbecue.NelValeria Marini era stata una dei concorrenti del programma di Canale 5 Reality Circus, e l'anno seguente aveva condotto Scherzi a parte al fianco di Claudio Amendola e Cristina Chiabotto. Valeria Marini, dopo aver pubblicato il suo libro autobiografico Lezioni intime, nelaveva partecipato per una settimana, come naufraga non in gara, alla sesta edizione de L'Isola dei Famosi, tornando poi come concorrente nelNelValeria Marini era stata protagonista di due puntate del programma di Canale 5 Bellissima - Cabaret anticrisi, l'ultimo spettacolo della compagnia a essere trasmesso in televisione. La showgirl, dopo aver preso parte alla serie tv Piper, era stata protagonista del docu-reality sulla sua vita Essere Valeria, e aveva interpretato se stessa nel cortometraggio Dolls. Dopo aver condotto la trasmissione I raccomandati, Valeria Marini aveva interpretato se stessa nel film Somewhere di Sofia Coppola, vincitore del Leone d'oro come miglior film alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, e aveva esordito come produttrice cinematografica al Festival Internazionale del Film di Roma con la pellicola spagnola I Want to Be a Soldier.Valeria Marini nelaveva collaborato con Gigi D'Alessio, esibendosi in alcune tappe del suo tour, e partecipando alla compilation 3 x te, in cui è presente con due canzoni scritte per lei dal cantautore: Amare amare amare e Seduzione di donna, il cui ricavato delle vendite era stato interamente devoluto in beneficenza. NelValeria aveva recitato nel film La mia mamma suona il rock, e negli anni seguenti nelle commedie Operazione vacanze ed E io non pago - l'Italia dei furbetti.NelValeria Marini aveva partecipato come concorrente alla terza edizione del talent show Notti sul ghiaccio, e nelalla prima edizione del Grande Fratello Vip, nella quale si era classificata al terzo posto. A marzo del, a 10 anni dalla sua prima partecipazione, Valeria Marini aveva preso parte per la terza volta a L'Isola dei Famosi, come guest star.NelValeria Marini aveva partecipato nuovamente alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, e nello stesso anno era stata protagonista di due documentari: Siamo tutti Alberto Sordi?, e Cecchi Gori - Una famiglia italiana.è stata a lungo compagna del produttore cinematografico ex marito di Rita Rusic , sostenendolo anche durante il suo fallimento economico. La coppia aveva vissuto diverse crisi, anche a cavallo della detenzione del produttore, e alcuni momenti difficili legati a undella showgirl, a causa di alcuni suoi problemi di salute.La showgirl lo scorso anno aveva avuto un confronto con Rita Rusic , concorrente dell'edizione del 2019 del Grande Fratello Vip, all’interno della Casa di Cinecittà. Valeria Marini aveva dichiarato: "Tu hai sempre parlato malissimo di me, cosa che io non ho mai fatto. Io voglio bene a Vittorio, gli sono stata vicino, ed è inacettabile il fatto che tu continui a parlare male di me; mi hai mancato di rispetto dicendo cose non vere".La showgirl, ospite a Verissimo a novembre, aveva spiegato la sua versione dei fatti: "Nel nostro scontro Rita Rusic non ha detto niente di vero, dalla cosa più banale alla più grave; io ho sempre avuto un ottimo rapporto con i suoi figli. Ho la coscienza cristallina, nei confronti di Vittorio mi sono comportata in maniera giusta e generosa, non è corretto che io venga qui a parlare di una situazione che lei ha voluto costruire per creare polemica. Mi sento offesa e aggredita, mentre io cercavo di portare pace".NelValeria Marini avevacon l'imprenditore. Il 5 maggio dello stesso anno la coppia era convolata anella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma, perdopo meno di un anno. La Sacra Rota aveva poi dichiarato, in quanto era venuto alla luce che l'imprenditore si era già sposato in chiesa precedentemente con un'altra donna.aveva poi avuto una relazione con l'imprenditore, ex procuratore di calcio, con il quale nelaveva partecipato alla prima edizione del programma di Canale 5 Temptation Island Vip, dal quale i due erano usciti, dopo che Valeria, avvicinatasi al tentatore Ivan Gonzalez, si era detta incompresa dal compagno.La showgirl, ospite a Verissimo a gennaio del 2020, aveva presentato per la prima volta il suo nuovo fidanzato , l'imprenditore, che aveva tenuto lontano dai riflettori per un anno: "In amore sono stata molto ferita quindi sono molto prudente, ho paura di dichiararmi. Penso di essere innamorata. L'incontro con Gianluigi è avvenuto in un momento molto tosto della mia vita. Ci siamo conosciuti per lavoro, poi è nata la passione. Avere vicino lui mi ha aiutato tanto, nei rapporti familiari e in tante cose. Ho voluto tenere questo amore nascosto perché i rapporti vanno tutelati", aveva confessato la showgirl a Silvia Toffanin.