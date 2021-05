Venus Club con Lorella Boccia, la seconda puntata in streaming

La seconda puntata di giovedì 13 maggio di Venus Club , il programma condotto dain seconda serata su Italia 1, è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play Infinity.Un late show, frizzante e imprevedibile, pronto ad accogliere con confidenza e simpatia alcune delle donne della musica e dello spettacolo più amate dal pubblico, ma anche volti emergenti, tutte pronte a mettersi in gioco con domande inattese e piccole sfide.Le ospiti della seconda puntata sono, che parla dell'amore ritrovato per se stessa dopo la fine della sua ultima relazione, e l’imitatriceche diverte il pubblico con le esilaranti imitazioni di Mara Venier, Maria De Filippi e Simona Ventura. Al fianco della conduttrice, come sempre, Iva Zanicchi e Mara Maionchi che intervengono e commentano dal loro tavolino, in prima fila, con colorita sagacia e disincantata saggezza, quello che accade in studio, un locale notturno in cui le storie non solo si raccontano, ma accadono e si vivono.Un programma tutto al femminile anche nelle figure che si muovono con dinamicità all’interno del Venus Club: nel cast presenti anche Daniela Istrate, nota campionessa di flair bartender, una barwoman acrobatica che prepara cocktail per gli ospiti presenti in sala, una live band guidata dalla talentuosa Micol Arpa Rock che reinterpreta i classici del rock con l’arpa classica e delle cameriere con capacità performative strabilianti quali ballerine, pole dancer e contorsioniste.In ogni puntata presenti i fotomontaggi inediti dedicati agli ospiti in studio firmati dall’artista Eman Rus.