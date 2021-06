Venus Club, Diletta Leotta tra gli ospiti del 3 giugno

Giovedì 3 giugno, in seconda serata su Italia 1,conduce il penultimo appuntamento di Venus Club . Il late show tutto al femminile, frizzante e imprevedibile, è pronto ad accogliere con confidenza e simpatia alcune delle donne della musica e dello spettacolo più amate dal pubblico, ma anche volti emergenti dell’arte, della cultura e dell'intrattenimento, tutte pronte a mettersi in gioco con domande inattese e piccole sfide.Ospiti della quinta puntata tre donne totalmente diverse per vissuto, professione ed esposizione mediatica che si racconteranno la massima sincerità ed ironia:ed. Al fianco della conduttrice, come sempre, Iva Zanicchi e Mara Maionchi che intervengono e commentano dal loro tavolino, in prima fila, con colorita sagacia e disincantata saggezza, quello che accade in studio, un locale notturno in cui le storie non solo si raccontano, ma accadono e si vivono.Un programma tutto al femminile anche nelle figure che si muovono con dinamicità all’interno del “Venus Club”: nel cast presenti anchenota campionessa di flair bartender, unache preparerà cocktail per gli ospiti presenti in sala, una live band guidata dalla talentuosache reinterpreta i classici del rock con l’arpa classica e delle cameriere con capacità performative strabilianti quali ballerine, pole dancer e contorsioniste.In ogni puntata presentiinediti dedicati agli ospiti in studio firmati dall’artista