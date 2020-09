Uefa Nations League, le partite su Italia 1, su 20 e in streaming

Quattro partite della, in prima serata da giovedì 3 a martedì 8 settembre, in chiaro su Italia 1 e sul canale 20 e in contemporanea streaming su Mediaset Play . Il grande calcio torna sulle Reti Mediaset: dopo le squadre di club è la volta delle nazionali. In esclusiva in chiaro, spazio alle migliori partite della seconda edizione di questa competizione.In occasione dei primi due turni, Italia 1 e il canale 20 trasmettono in diretta e in HD Germania-Spagna giovedì 3 settembre, Portogallo-Croazia sabato 5 settembre, Svizzera-Germania domenica 6 settembre e Francia-Croazia martedì 8 settembre.Arrivata alla seconda edizione, laè la competizione che si svolge ogni due anni e che coinvolge tutte le, divise in quattro leghe, A, B, C e D. Le prime tre (A, B e C) hanno un organico di 16 squadre suddivise in quattro gruppi da quattro, mentre Lega D vede sette squadre, suddivise in due gironi, uno da quattro ed uno da tre.Ribattezzata la Champions delle nazioni, mette in palio, oltre al titolo di campione della Uefa Nations League,. Lo scorso anno ha trionfato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Su Mediaset vanno, in programma dal 3 settembre al 18 novembre 2020.Germania-Francia, in diretta, giovedì 3 settembre alle ore 20.45 su Italia 1; telecronaca di Massimo Callegari e Aldo Serena.Portogallo-Croazia, in diretta, sabato 5 settembre alle ore 20.45 sul canale 20; telecronaca di Pierluigi Pardo e Giancarlo Camolese.Svizzera-Germania, in diretta, domenica 6 settembre alle ore 20.45 sul canale 20; telecronaca di Massimo Callegari e Giancarlo Camolese.Francia-Croazia, in diretta, giovedì 3 settembre alle ore 20.45 su Italia 1; telecronaca di Massimo Callegari e Aldo Serena.A seguire: Pressing Nations League, condotto da Giorgia Rossi, ospiti Mino Taveri e Sandro Sabatini.