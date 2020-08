risponde al video dinel quale quest'ultimo ha commentato la chiusura delle discoteche da parte del governo. "Le scuole sono peggio delle discoteche", aveva dichiarato Er Faina.Influencer, opinionista sui social e youtuber,, conosciuto dai più come Er Faina, non è nuovo ad attacchi coloriti contro il governo durante l'emergenza coronavirus. Quest'ultimo video però ha scatenato molto polemiche, ma anche ottenuto consensi: dopo aver espresso la sua opinione sulla chiusura delle discoteche, il suo profilo ha guadagnatoTommaso Zorzi critica duramente i modi e le affermazioni dello youtuber: "Quello che fa è esattamente quello che fanno certi politici: urla, sbraita per aizzare il consenso dell’italiano medio con”.Riguardo, Zorzi aggiunge: "Chiudete le discoteche allora chiudete anche le scuole: forse nelle scuole si riesce a mantenere sia la distanza che l’uso delle mascherine un pochino meglio che in discoteca".