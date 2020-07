Sabato 22 agosto arriva il Dc FanDome

Sabato 22 agosto, a partire dalle 19:00 (ora italiana), la Warner Bros. accoglierà i fan di tutto il mondo nel DC FanDome – un’esperienza virtuale e gratuita. I fan potranno tra i supereroi e i loro nemici, tutti riuniti in un unico luogo per celebrare il passato, il presente ed il futuro della DC.

Questo evento globale trasporterà i fan all’interno del DC Multiverse, con anticipazioni dei games, film, serie tv e fumetti della WB, oltre che un’opportunità senza precedenti di ascoltare la voce dei protagonisti e dei creatori dei film e serie tv più amati, tra cui: Aquaman, The Batman, Batwoman, Black Adam, Black Lightning, DC Super Hero e, in uscita nei cinema di tutto il mondo il prossimo autunno, Wonder Woman 1984.

Il DC FanDome è il posto dove ascoltare annunci attesissimi e ultime novità, dove vedere filmati esclusivi e avventurarsi nei mondi a tema progettati per intrattenere i superfan di cinema e TV e quelli di games e lettori, per tutte le famiglie e i loro ragazzi. Con presentazioni speciali che coinvolgeranno fan di ogni angolo del globo gli appassionati avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica.



Ann Sarnoff, Presidente e CEO di Warner Bros., ha detto, “Non esistono fan come quelli della DC. Per oltre 85 anni, il mondo ha sognato assieme alle storie e ai supereroi della DC, e questo grande evento digitale proporrà ad ognuno nuovi modi di personalizzare la loro avventura nell’Universo DC senza fare la fila, senza bisogno di biglietto e soprattuto senza confini".



