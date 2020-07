Rosy Abate 2, la quarta puntata in streaming

Ladella seconda stagione ditorna in replica su Canale 5 domenica19 luglio alle 15.20. L'attricetorna a interpretare uno dei personaggi più amati di Squadra Antimafia : qui tutti gli episodi della prima stagione Leo viene condotto nel carcere minorile dove subisce minacce dai detenuti al soldo di Costello. Rosy, Bonaccorso e Regina uniscono le forze per salvarlo.Dopo aver ritrovato suo figlio, Rosy Abate ha passato gli ultimi sei anni in carcere. Ma adesso che può finalmente riabbracciarlo, la donna si trova davanti un Leonardo diverso da quello che ricordiamo: il bambino innocente di un tempo ha lasciato il posto a un ragazzo inquieto e tormentato.Per farlo, la Regina di Palermo dovrà rimettersi in gioco e affrontare il nemico più insidioso che abbia incontrato finora: Antonio Costello, boss della camorra, che Leonardo vede come il padre che non ha mai avuto. A complicare le cose, il legame d'amore che sboccia tra Leonardo e la figlia adolescente di Costello, Nina., nei panni dell'acerrima nemica Regina Mainetti, moglie di Roberto, interpretato da. Confermati nel cast ancheper il personaggio di Filippo De Silva,nel ruolo del boss mafioso Nuzzo Santagata e, volto del nuovo fidanzato della protagonista Luca Bonaccorso.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai la serie tv sotto la voce “Fiction e Serie TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui