Venerdì 18 giugno sul 20 andrà in onda The Nice Guys, diretto da Shane Black e che vede come protagonisti il duo Ryan Gosling e Russel Crowe. Il film è disponibile anche in contemporanea streaming sul portale Mediaset Infinity.



The Nice Guys , trama e cast

Los Angeles, anno 1977. Holland March (Ryan Gosling) è un investigatore privato, che viene assunto da una donna (Lois Smith), per fare luce sulla morte di sua nipote, attrice di film pornografici. La donna pensa che la nipote sia ancora viva e che l’errore sia dovuto allo scambio di identità con un’altra donna, Amelia Kutner (interpretata da Margaret Qualley). Amelia scopre che l’investigatore è sulle sue tracce e così assolda qualcuno per liberarsi di lui, Jackson Healy (Russell Crowe).