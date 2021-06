Shrek 2, su Italia 1 e in streaming

, sabato 19 giugno in prima serata su italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.Secondo capitolo della serie cinematografica di Shrek, basata sul libro illustrato di William Steig, ha inizio quando il Principe Azzurro cerca di andare a salvare la principessa Fiona, rinchiusa nella torre più alta di un castello e sorvegliata da una Draghessa. Fiona però non c’è, perché è in viaggio di nozze con il suo amato orco Shrek.I due, appena tornati a casa dalla luna di miele, vengono informati che sono desiderati a palazzo dai genitori di Fiona, nel regno di Molto Molto Lontano. Shrek è in ansia per l’incontro con i suoceri.Tra i doppiatori dell’edizione originale troviamo(Shrek),(il mulo Ciuchino),(la principessa Fiona) e(la regina Lillian).