Mediaset Infinity, la Champions League in streaming

Laarriva su Mediaset Infinity per tre edizioni. Per la prima volta, si potranno vedere online su Mediaset Infinitydi Champions League a stagione, finale compresa. Partite a cui si aggiungono ivisibili su Canale 5 (anche in streaming) per un totale di 121 partite top a stagione offerte da Mediaset ai propri telespettatori. Tra i match, anche le migliori partite europee di Juve, Milan, Inter e Atalanta, le squadre italiane appena qualificate a fine campionato.Il big match del martedì sarà disponibile su Canale 5 in chiaro e in streaming gratis in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Infinity. E con Infinity+ saranno visibili tutte le altre partite del martedì più 7 match del mercoledì della fase a gironi a soli 7,99 euro al mese.