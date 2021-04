Logan - The Wolverine in streaming

va in onda domenica 18 aprile in prima serata dalle 21.20 su Italia 1: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play Infinity 2029. I mutanti sono spariti, o quasi. Logan si nasconde in un remoto angolo al confine con il Messico, lavorando come autista. I suoi compagni d'esilio sono: l'emarginato Calibano e il Professor X, ormai malato, la cui mente prodigiosa è afflitta da crisi epilettiche sempre peggiori.Ma i tentativi di Logan di nascondersi dal mondo e dalla sua eredità finiscono bruscamente quando una misteriosa donna arriva con una pressante richiesta: Logan deve scortare una straordinaria ragazzina e portarla al sicuro. Presto Logan dovrà sfoderare gli artigli per affrontare forze oscure e nemici emersi dal suo passato, in una missione di vita o di morte.Logan - The Wolverine è un film ispirato alla Marvel Comics, diretto da James Mangold, con Hugh Jackman e Patrick Stewart ed è il terzo film della saga spin-off dedicata a Wolverine, preceduto da Wolverine: L’immortale (2013) e X-Men le origini: Wolverine (2009), ed è il decimo film della saga dedicata agli X-Men.Se hai unatutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui