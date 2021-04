La Partita del Cuore in onda il 25 maggio in prima serata su Canale 5

, in prima serata su Canale 5, imperdibile appuntamento conche per celebrare il suo trentesimo anniversario arriva per la prima volta in esclusiva sulle reti Mediaset.A sfidarsi a scopo umanitario sono lae i. Il grande evento in diretta dall’Allianz Stadium di Torino è a sostegno dell’Istituto di Candiolo - Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus (www.fprconlus.it) presieduta da Donna Allegra Agnelli. Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: “Sono felice di dare il benvenuto a Mediaset agli amici della Nazionale Italiana Cantanti. La Partita del Cuore sarà una grande serata di sport, divertimento e soprattutto di solidarietà. Grandissimi nomi si avvicenderanno dentro e fuori dal campo, tutti uniti per uno scopo davvero importante: la ricerca sul cancro”., Presidente della Nazionale Cantanti: “Inizia una nuova avventura, laper l’edizione che celebra i 30 anni del più grande e longevo evento di solidarietà. La Nazionale Italiana Cantanti, da sempre vicina ai più deboli, sta per vivere un nuovo capitolo, sicura dell’entusiasmo dei suoi nuovi partner”.