Io vi troverò - Taken in streaming

Kim, la figlia minorenne dell'ex agente Cia Bryan Mils (Liam Neeson) viene rapita a Parigi da un'organizzazione malavitosa albanese. L'uomo ha 96 ore per mettersi sulle tracce dei rapitori e salvare la figlia, prima che venga venduta o uccisa.Kim è interpretata da Maggie Grace mentre a capo del clan di trafficanti di esseri umani troviamo Patrice Saint-Clair, interpretato dall'attore Gilles Cuomo.