Fast & Furious 6 in streaming

va in onda lunedì 19 aprile in prima serata dalle 21.15 su Italia 1. Il film è disponibile anche in streaming sul portale Mediaset Play Infinity in contemporanea con la diretta televisiva. Qui in alto un video con le curiosità su questa fortunata serie.Dopo l'ultramilionaria rapina di Tokyo, delle cui vicende si parla in The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Dominic Toretto e Brian O'Conner hanno fatto perdere le loro tracce e vivono in esilio, lontano dagli affetti. L'occasione per cancellare il passato e tornare a casa si presenta quando un agente propone loro di ricomporre la vecchia squadra di piloti e fermare un gruppo di mercenari della strada. Diretto da Justin Lin nel 2013, nel cast ci sono Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jasom Statham.