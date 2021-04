Allied: Un'ombra nascosta in streaming

va in onda domenica 18 aprile in prima serata dalle 21.30 su Rete 4: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play Infinity . Qui in alto il promo del film.L'agente segreto Max Vatan scopre che la moglie Marianne sta tramando con il nemico e ha soltanto settantadue ore per provarne l'innocenza e salvare la propria famiglia.Allied - Un'ombra nascosta (Allied) è un film del 2016 diretto da Robert Zemeckis con protagonisti Brad Pitt e Marion Cotillard. Il film è basato su una storia di cui lo sceneggiatore Steven Knight, venne a conoscenza all'età di 21 anni da quella che era all'epoca la sua ragazza, un parente della quale aveva prestato servizio presso i servizi segreti del Regno Unito.