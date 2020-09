Pressing serie A torna domenica 20 settembre su Italia 1

Riparte il campionato di calcio e da, su Italia 1 in seconda serata, tornaNella prima puntata della stagione,ospiterà in studio Alessio Tacchinardi e Stefano Sorrentino, al suo esordio nella squadra degli opinionisti di Sport Mediaset.Insieme a loro Sandro Sabatini e Graziano Cesari, come sempre chiamato ad analizzare i casi più importanti della moviola. Tutti i gol dei match, con approfondimenti, commenti dei protagonisti e dibattito sui temi caldi dell’attualità calcistica. Non mancheranno gli aggiornamenti di calciomercato affidati a Claudio Raimondi.Riprende il grande calcio e Mediaset seguirà la stagione con i programmi informativi, con i servizi nei telegiornali e soprattutto con tutti gli aggiornamenti di SportMediaset.it.