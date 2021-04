Durante la puntata di giovedì 15 aprile de L'Isola dei Famosi, Brando Giorgi ha dovuto abbandonare il gioco per accertamenti medici. Nello studio di Pomeriggio Cinque, vengono mostrati i video condivisi da Brando Giorgi con le sue"L’operazione è andata bene, devo stare steso per due giorni e poi ne avrò ancora per parecchi giorni", spiega Brando che poi aggiunge rivolgendosi a tutti i suoi follower, "Vi ringrazio perché mi state dando una grande forza.per potermi difendere".