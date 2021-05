La carriera di Gianni Boncompagni: dalla radio a Non è la Rai

Nel corso della sua carriera,, nato ad Arezzo il 13 maggio 1932, è stato conduttore, dj e autore di canzoni di grandissimo successo, come Il mondo di Jimmy Fontana o Ma che musica maestro di Raffaella Carrà.Negli anni '60 inizia a lavorare in radio dove conosce. Insieme ridefiniscono il concetto di "beat", associandolo alla nuova cultura giovanile. Approda in televisione nel 1977 e nel 1991 firma, programma televisivo targatodiventato in poco tempo un fenomeno di costume ( qui tutta la storia del programma ). Affida la conduzione della terza edizione del programma ad Ambra Angiolini, che succede a Enrica Bonaccorti e Paolo Bonolis.Ripercorriamo la sua carriera nel video qui sopra.