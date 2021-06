New Amsterdam, le trame di martedì 8 giugno

Tre nuovi episodi della terza stagione di New Amsterdam andranno in ondain prima serata su Canale 5 dalle 21.45. Dopo aver trasmesso la prima e la seconda stagione , Canale 5 manda in onda in esclusiva anche la terza stagione. Le puntate saranno visibili in diretta streaming e on demand anche su Mediaset Infinity . In alto, la prima puntata della nuova stagione del medical drama targato Nbc.Mentre il dottor Reynolds fatica a trovare un suo spazio al New Amsterdam, Max si reca dai suoceri in Connecticut a prendere Luna, che quasi non lo riconosce.Il New Amsterdam è a corto di sangue e Max pensa di organizzare una raccolta a cui, è convinto, i donatori non si sottrarranno.Max si accorge di non aver mai affrontato un problema che affligge l'ospedale: il razzismo sistemico. Helen propone a sua nipote Mina di trasferirsi da lei a New York.Nella terza stagione della serie, il dottor Max Goodwin del New Amsterdam cercherà, con il supporto della sua squadra di medici e infermieri, di fronteggiare la pandemia da Covid-19 che ha fatto affiorare le enormi disuguaglianze nel sistema sanitario americano. Max non intende più limitarsi a riparare un sistema danneggiato, bensì è determinato a ricostruirlo dalle fondamenta.Le storie di New Amsterdam sono ispirate a vicende reali, sono tratte dai racconti del Bellevue Hospital di New York e dal volume Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer, coinvolto nella realizzazione della serie come autore e produttore. New Amsterdam rinnova la sua peculiarità quale serie di denuncia, dove i medici tentano, con gli scarsi mezzi messi a loro disposizione dalla Obama Care, di cambiare il sistema ospedaliero americano. Protagonista è il tormentato medico-paziente Max Goodwin, interpretato dal fascinosoMedici, paramedici, personale amministrativo, nessuno bada a un tornaconto personale, alla carriera: la loro missione è fornire il miglior aiuto possibile ai cittadini di New York. La critica internazionale ha elogiato la stagione di debutto, definendo l’approccio del protagonista "audace e anticonformista". Ed i casi rappresentati sottolineano il forte sentimento di rabbia dei pazienti e dei loro familiari nei confronti dei ‘poteri forti’. Nel cast, oltre ad Eggold,(Black Mirror),(Sense8), Jocko Sims, Tyler Labine, Anupam Kher, Alejandro Hernandez