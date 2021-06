New Amsterdam, le puntate di martedì 1 giugno in streaming

I prime tre episodi della terza stagione di New Amsterdam , andati in onda martedì 1 giugno in prima serata su Canale 5, sono disponibili in streaming on demand su Mediaset Infinity Dopo aver trasmesso la prima e la seconda stagione , Canale 5 manda in onda in esclusiva anche la terza stagione. In alto, la prima puntata della nuova stagione del medical drama targato Nbc.Un 747 precipita nell'East River, sotto gli occhi dei medici del New Amsterdam. Non si registrano vittime ma solo feriti, sebbene alcuni in condizioni gravi.Reynolds risponde all'appello di Max per tentare di salvare Vijay, ma la situazione è molto grave. Nel frattempo, Ella entra in travaglio prima del tempo.Max prende in carico il caso della madre di Reynolds, che ha subito un incidente domestico. Nel frattempo, Iggy e Sharpe sono scontenti della medicina a distanza.Nella terza stagione della serie, il dottor Max Goodwin del New Amsterdam cercherà, con il supporto della sua squadra di medici e infermieri, di fronteggiare la pandemia da Covid-19 che ha fatto affiorare le enormi disuguaglianze nel sistema sanitario americano. Max non intende più limitarsi a riparare un sistema danneggiato, bensì è determinato a ricostruirlo dalle fondamenta.Le storie di New Amsterdam sono ispirate a vicende reali, sono tratte dai racconti del Bellevue Hospital di New York e dal volume Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer, coinvolto nella realizzazione della serie come autore e produttore. New Amsterdam rinnova la sua peculiarità quale serie di denuncia, dove i medici tentano, con gli scarsi mezzi messi a loro disposizione dalla Obama Care, di cambiare il sistema ospedaliero americano. Protagonista è il tormentato medico-paziente Max Goodwin, interpretato dal fascinosoMedici, paramedici, personale amministrativo, nessuno bada a un tornaconto personale, alla carriera: la loro missione è fornire il miglior aiuto possibile ai cittadini di New York. La critica internazionale ha elogiato la stagione di debutto, definendo l’approccio del protagonista "audace e anticonformista". Ed i casi rappresentati sottolineano il forte sentimento di rabbia dei pazienti e dei loro familiari nei confronti dei ‘poteri forti’. Nel cast, oltre ad Eggold,(Black Mirror),(Sense8), Jocko Sims, Tyler Labine, Anupam Kher, Alejandro Hernandez