New Moon su La 5: i luoghi del film girato in Italia

New Moon - I luoghi "italiani" del film

L'Italia è protagonista nel secondo capitolo della saga di Twilight. L'autrice del romanzo, Stefanie Meyer, infatti, ha scelto Volterra come come "casa" dei Volturi. La scelta è stata fatta senza grosse conoscenze sulla cittadina toscana, tanto che per ammissione della stessa scrittrice Volterra sarebbe stata eletta patria dei Volturi solo per l'assonanza tra i due nomi.



Tuttavia, se gli appassionati della saga volessero rivivere le scene del film dovrebbero andare a Montepulciano. Lo splendido borgo delle Terre di Siena infatti è stato scelto per le riprese di New Moon, al posto della cittadina presente nel romanzo, perché si prestava meglio alla trasposizione cinematografica.



I luoghi utilizzati per le riprese sono stati le stradine di campagna intorno a Montepulciano e al tempio di San Biagio, lungo il corso e per le strade dentro le mura. Le scene con i Volturi invece si sono svolte all’interno del Palazzo del Comune, della cantina del Redi e in alcuni palazzi del centro storico.



Infine, la scena madre della pellicola, in cui Bella salva la vita ad Edward, è stata girata in Piazza Grande e all’entrata del palazzo del Comune, dove è anche stata perfettamente ricostruita la fontana descritta nel libro, lunga 7 metri e realizzata in legno e cartapesta. Subito dopo l'uscita del film infatti molti turisti chiedevano agli abitanti dove fosse la fontana: la realtà è che nella Piazza dei Priori di Montepulciano non c'è mai stata nessuna fontana.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE