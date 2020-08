ci lasciava il 13 agosto 2019, un anno fa, dopo aver affrontato una lunga malattia. Giornalista e inviata de, per anni si è occupata di temi sociali per la trasmissione di Italia 1, fino a diventarne conduttrice per la prima volta nel 2016. Nel periodo della malattia ha raccontato la sua esperienza Le Iene , a Verissimo , ma anche sui social, per condividere con i fan lo stato della sua salute, ma soprattutto per essere vicina a tutti coloro che stavano affrontando la stessa malattia.Con il sorriso, ma, Nadia ha messo la sua energia e la sua positività al servizio di tante donne e uomini che in quel momento affrontavano una situazione simile alla sua: nel giorno della sua scomparsa, a 40 anni, centinaia di migliaia di persone hanno inondato i social network di messaggi di cordoglio e pochi giorni dopo hanno affollato le strade di Brescia per darle l'ultimo saluto.Nel video in alto, ripercorriamo alcuni momenti della sua carriera , le sue interviste con Silvia Toffanin e il grande tributo che Le Iene le hanno riservato all'inizio di questa stagione.