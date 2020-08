Nadia Toffa, il ricordo dei colleghi a un anno dalla morte

Condividi

Un cuore, un fiore, una foto al tramonto o una buffa insieme: sono tanti i modi in cui amici e colleghi di Nadia Toffa hanno voluto ricordare la conduttrice de Le Iene , che ci lasciava il esattamente un anno fa , dopo una lunga battaglia contro un tumore. Da Alessia Marcuzzi a Nina Palmieri, da Giulio Golia a Filippo Roma, sono tantissimi sui social network i messaggi per la giornalista bresciana: la sua genuinità, solarità e spontaneità l'hanno fatta entrare nel cuore di milioni di italiani, con i quali ha condiviso le difficoltà quotidiane di chi, come lei ha fatto per quasi due anni, affronta una grave malattia.

Chi è Nadia Toffa

Nadia Toffa nasce il 10 giugno 1979 a Brescia, si laurea in lettere e si avvcina al mondo della televisione. Nel 2009 approda a Le Iene, come inviata, per diventarne conduttrice nel 2016. Il 2 dicembre 2017, mentre si trova a Trieste per realizzare un servizio, viene colta da un malore: viene portata d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano, dove vengono fatti degli accertamenti e scopre così di avere il cancro. Nadia viene sottoposta immediatamente a un’operazione e inizia il ciclo di chemio e radio terapia.



L'11 febbraio 2018 la giornalista bresciana torna a condurre il programma e in un commovente racconto annuncia di aver terminato le cure. Nel marzo 2018, durante un controllo, scopre che il cancro è tornato. “Mi hanno ricoverata perché c’era la recidiva. Che brutta notizia, ero da sola, ho chiamato un mio amico e ho pianto al telefono". Il 13 agosto 2019, a 40 anni, Nadia Toffa muore nella clinica di Brescia dove era in cura da inizio luglio.