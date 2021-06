Mr Wrong, Ezgy si fa bella per l'appuntamento con Serdar

Nell'episodio di Mr Wrong - Lezioni d'amore in onda il 2 giugno su Canale 5, Ezgi si prepara per l'appuntamento con il dottor Serdar e quando esce di casa è bellissima ed elegante. casualmente incontra Ozgur sul pianerottolo, che approva il cambiamento!Da lunedì 31 maggio a partire dalle 14.45 su Canale 5 va in onda(in turco Bay Yanlış), la nuova serie tv turca con: le puntate saranno disponibile anche in streaming sul portale Mediaset Infinity La giovane e bella Ezgi, sfortunata in amore, ha perso le speranze di poter incontrare il suo Mr. Right, l'uomo dei suoi sogni. Poi conosce Özgür, suo vicino di casa e donnaiolo incallito, quindi un Mr. Wrong, e le sue certezze vacillano. Ezgi e Özgür stringeranno un accordo: lei dovrà fingere di essere la fidanzata di Özgür, e lui ricambierà con alcuni consigli su come conquistare un uomo. Tra i due nascerà un'immediata attrazione.Özgür è interpretato da Can Yaman , già protagonista di Bittersweet - Ingredienti d'amore DayDreamer - Le ali del sogno e beniamino del pubblico italiano. Il personaggio femminile Ezgi è interpretato invece da Özge Gürel , che in Bittersweet - Ingredienti d'amore era la protagonista Nazli e in Cherry Season - La stagione del cuore la protagonista Öykü.Mr Wrong - Lezioni d'amore (Bay Yanlış), composta da 14 episodi di 130 minuti,è diretto da Deniz Yorulmazer. Nel cast ci sono anche Anıl Çelik (CeyCey in Daydreamer - Le ali del sogno ), Fatma Toptas (Sibel in Cherry Season), Gurgen Oz, Sarp Can Koroglu, Cemre Gumeli, Lale Basar.