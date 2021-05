First Man – Il primo uomo, trama e curiosità sul film con Ryan Gosling

Condividi

Dopo 6 premi Oscar vinti con La La Land, il regista Damien Chazelle dirige First Man – Il Primo Uomo, adattamento della biografia First Man: The Life of Neil A. Armstrong di James R. Hansen pubblicata nel 2005. La pellicola va in onda in prima tv giovedì 13 maggio in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Play Infinity. Chazelle torna a lavorare con Ryan Gosling, protagonista del film nel ruolo di Neil Armstrong.



First Man – Il primo uomo, la trama e il cast

La storia inizia 10 prima della celebre missione dell’Apollo 11 e viene raccontata dal punto di vista di Neil Armstrong. Dopo aver subito il lutto per la perdita della figlia, l'uomo entra alla NASA nel 1962. Chazelle si concentra sugli anni precedenti alla missione spaziale: il risultato è un racconto intimo e introspettivo per scoprire chi è veramente il primo uomo che riuscì a mettere piede sulla Luna.



Oltre a Gosling, il cast vede Claire Foy, nota per aver interpretato Elisabetta II nelle prime due stagioni della serie The Crown, nel ruolo di Janet Armstrong. Completano il cast Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll, Lukas Haas e Pablo Schreiber.



Di seguito tre curiosità sulla pellicola.