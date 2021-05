“Ti invitiamo a fare un altro passo, nella massima riservatezza, fatti sentire”. A Mattino Cinque l'appello dell'dopo che nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 maggio 2021 sarebbe arrivata unaal suo studio con nuovi elementi attendibili sulla scomparsa di, che permetterebbero di aprire nuove piste.“Ci sono persone che hanno un pezzo di verità dentro, e questo pezzo di verità non l’hanno tirato fuori. Quello che invito a dire è: volete blindare ulteriormente la vostra tutela? Andate direttamente in Procura, venite a Mazara, contattate noi”. L’avvocato Giacomo Frazzitta sostiene che esisterebberodel rapimento della bambina: “Perché quei quattro testimoni non decidono di parlare e magari ottenere il risultato finale di una ricompensa per il bene di Denise?”.La bimba di Mazara del Vallo è scomparsa 17 anni fa, forse rapita e portata lontano da casa. Di lei si parla da settimane, dopo la vicenda di Olesya Rostova e la ripresa delle attività investigative