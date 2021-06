ha scritto una lettera dal carcere dove sta scontando la pena per aver, il 4 gennaio scorso amostra le parole scrittedalche uccisee gettò i loro corpi nell'Adige."Quando ho ucciso mio padre e mia madre. Provo un fortissimo pentimento, ma nulla mi risparmierà la lunga pena che ora sto iniziando a scontare. Oscillo come un pendolo. Io non sto affatto bene, provo a cancellare dalla mia memoria il 4 gennaio", scrive Benno.Riguardo, aggiunge: "Quel giorno ho avuto un blackout, mai avevo pensato di uccidere qualcuno tantomeno i miei genitori. Mio padre mi ha svegliato in maniera energica e mi diceva che non valevo niente. Ho preso unae l'ho strangolato. Quando mia madre è rientrata in casa, avevo ancora il cordino in mano e ho fatto la stessa cosa".