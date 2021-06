Love Is In The Air, il riassunto e le reazioni alla puntata del 2 giugno

Nella puntata di Love is in the air in onda mercoledì 2 giugno, Eda, dopo aver accettato di sostituire Melo come assistente di volo, ha una brutta sorpresa: il cliente che dovrà accompagnare è proprio Serkan Bolat. Nel video qui sopra trovate il riassunto ealla puntata.(Sen Cal Kapimi) è la nuova serie tv turca in onda da lunedì 31 maggio dalle 15.30 su Canale 5. Oltre ai due protagonisti, Hande Erçel a Kerem Bürsin, nel cast ci sono alcuni volti già noti al pubblico di Cherry Season - La stagione del cuore e DayDreamer - Le ali del sogno. Nel video qui sottoLa giovane e bella Eda Yildiz, aspirante architetto, attribuisce all'attraente Serkan la colpa di aver dovuto rinunciare ad un'importante borsa di studio, l'occasione della sua vita. Serkan, per rimediare, le propone di fingersi la sua fidanzata per qualche mese, dietro lauto compenso, affinché lei possa riprendere gli studi e laurearsi. Questo strano sodalizio avrà risvolti inaspettati.L’attrice e modellainterpreta Eda Yildiz mentrericopre il ruolo di Serkan Bolat. Nel cast ci sono anche Bige Onal, Evrim Dogan, Anil Ilter, Cagri Citanak, Elcin Afacan.