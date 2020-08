Lo Show dei Record martedì11 agosto

La quarta puntata de Lo Show dei Record , in onda in replicain prima serata dalle 21.20 su Canale 5, è disponibile in streaming sul portale Mediaset Play in contemporanea con la diretta televisiva. Qui in alto la terza puntata on demand.conduce il programma in cui persone provenienti da ogni parte del mondo sfidano i propri limiti per entrare nel Guinness World Records. "Anche in questa edizione scoprirete come gli uomini e la natura riescono a sorprendervi", spiega il conduttore all'inizio del programma. Forza, velocità e divertimento con tanti concorrenti che proveranno a battere i record sotto lo sguardo attento dei giudici di gara.