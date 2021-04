L'Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata del 19 aprile

Lunedì 19 aprile in prima serata su Canale 5 decimo appuntamento con L’Isola dei Famosi , il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casaedNel corso della puntata di stasera viene inaugurata una nuova spiaggia, Playa Imboscada, un luogo del cayo finora mai visto che dopo la chiusura definitiva di Playa Esperanza rappresenterà l’ultima possibilità di restare in gioco per gli eliminati.Grande protagonista il pubblico da casa che, attraverso i social, potrà partecipare alla vita sull’Isola: grazie a un sondaggio sui profili social del programma sarà possibile indicare il nome del naufrago che dovrà sbottonarsi apertamente con le nomination palesi.Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola.Due i concorrenti al televoto: chi tra Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti dovrà lasciare Playa Reunion?L’Isola dei Famosi sarà di nuovo in onda giovedì 22 aprile.