Isola Party, Soleil Sorge e Giacomo Urtis tra gli ospiti

Venerdì 14 maggio, a partire dalle 20.45 su Mediaset Play Infinity sul sito de L’Isola dei Famosi , Andrea Dianetti e Valeria Angione conducono una nuova puntata di, il programma in streaming per commentare online L’Isola dei Famosi I due conduttori intervisterannoed. Poi, con l'inizio della diretta su Canale 5, si aggiungerà un altro ospite per commentare le gesta dei naufraghi con Andrea e Valeria:Come sempre, spazio anche alla community online: il vincitore del contest lanciato su Twitter nella scorsa puntata con l’hashtag #isolaparty sarà ospite per una breve intervista.Appuntamento con Isola Party venerdì 14 maggio aprile, alle 20.45, su Mediaset Play Infinity . Classe 1987, Andrea Dianetti nasce a Roma e fin da piccolo coltiva una passione per la recitazione. A soli 18 anni partecipa ad Amici in veste di attore. Successivamente, Andrea lavora nel mondo del cinema e della tv in serie come Camera Cafè, I Cesaroni e La ladra. Inoltre, ha avuto anche diverse esperienze come conduttore tv: dopo programmi per Cartoon Network Studios e iCrew, è stato inviato speciale di Music Summer Festival 2013 con Diana Del Bufalo. Nel 2019, è stato scelto per essere uno dei cento giudici del muro di All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.. Laureata in economia e diplomata in recitazione teatrale e cinematografica, Valeria vanta un profilo Instagram con oltre 580mila follower. Il suo successo sul web si fonda sulla sua creatività nel realizzare contenuti comici che spaziano dalle sue passioni (musica, teatro e cinema) alla sua quotidianità (migliaia di like hanno raccolto i suoi video per comprendere i colori delle regioni nel corso degli ultimi mesi). Tra i primi contenuti realizzati da Valeria su YouTube e Instagram troviamo alcuni video che raccontavano in maniera ironica le sessioni di esame all'università. “Da piccola mi facevano fare Tecna, ora ho una laurea in economia e un diploma in recitazione”, scrive Valeria Angione per presentarsi sul suo profilo Instagram.